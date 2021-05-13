Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 56 not possible, please check Newsboard for further information




13.05.21 21:30
Xetra Newsboard

693 products affected: 000A2AJLT, 02M, 05Y, 07G, 096, 0CG, 0HV, 0PY, 0Q3, 0QF, 0S6, 0VVB, 0YU, 0ZC, 12DA, 185, 18I, 1D3, 1F9, 1FC, 1HM, 1KT, 1MA, 1N8, 1NBA, 1Q5, 1Q7, 1QZ, 1SI, 1T2, 1TU, 1TY, 1WR, 1YD, 1ZB, 22UA, 27S, 2C0, 2CU, 2EM, 2FB, 2FE, 2G1, 2HP, 2HQ, 2II, 2KD, 2M6, 2NJ, 2ON, 2OY, 2PO, 2PP, 2QO, 2S3, 2X0, 2XT, 33L, 39K, 3AI, 3E2, 3E7, 3HM, 3KO, 3LN, 3QD, 3RB, 3RCA, 3RT, 3S9, 3V64, 47I, 48Z, 4AB, 4I1, 4LR, 4MGN, 4OR1, 4PG, 4PN, 4S0, 4XT, 5AP, 5CV, 5EA, 5G5, 5GH, 5Q5, 5UR, 5XB, 5ZM, 639, 68V, 690D, 6D81, 6MK, 6Z1, 703, 724, 7DB, 7DG, 7GB, 7HP, 81R, 8DEA, 8GM, 8L8C, 8NI, 8S0, 8TI, 98P, A1G, A4S, A58, ABEA, ABEC, ABG, ABL, ABR, ABS2, ADB, ADM, ADP, AE4, AEC1, AEND, AEO, AEP, AES, AFL, AFT, AFW, AGB2, AGJ, AH9, AHC, AHLA, AHOG, AIL, AINN, AIY, AK1, AK3, AKX, ALD, ALI, ALS, AMC, AMD, AMG, AMZ, ANGA, ANL, AO1B, AOMD, AP2, AP3, APC, APM, ARRD, ARW, ASG, ASME, ATD, AUD, AUS, AV3, AWC, AWM, AXA, AXJ, AXP, AZ2, B7J, BAC, BBDB, BBK, BBY, BBZA, BCO, BCY, BGW, BI1, BIL, BIRG, BL8, BLQA, BM8, BMT, BN9, BNP, BOX, BOY, BPE5, BRH, BRM, BROC, BRYN, BSD2, BSN, BSP, BSX, BTL, BTQ, BUWA, BZF1, C43, C6O, C9F, CAR, CAT1, CB1A, CBHD, CCC3, CDM1, CDS, CFX, CGN, CH1A, CHV, CIE1, CIS, CIT, CMC, CMS, CO3A, COY, COZ, CPA, CQD, CR6, CRIN, CSC, CSG, CTO, CTP2, CTX, CU2, CUM, CVA, CVS, CWN, CXR, CXU, CXX, CYTH, D2MN, DAP, DBD, DC4, DC6, DC6B, DC6C, DC7, DCO, DDN, DLG, DMW2, DO2, DOD, DOQ, DOV, DQW1, DSG, DSM2, DT3, DUL, DWD, DY2, DY6, DYH, E0P, E2F, E3X1, EBA, EBO, ECJ, ED01, ED4, EDC, EFX, EIX, EJT1, ELAA, EMR, ENI, ENL, ENUR, EO5, EOT, EQ6, ERCB, ERCG, ERO1, ERT, ETY, EVN, EW1, EWL, EX9, EXC, F03, F3A, FAA, FAS, FB2A, FBEN, FDO, FDX, FE7, FEY2, FFV, FFX, FHL, FIV, FMC1, FMV, FO5, FOO, FPMB, FQT, FRK, FRU, FTE, FUO, G1P, G5NA, GAP, GAZ, GBY, GDX, GEC, GIH, GIS, GLO, GLW, GMZ, GOB, GOB0, GOS, GPT, GRM, GS2C, GS7, GTQ1, GTR, GTX, GU8, GUI, GWW, GXE, GZF, HAL, HAR, HAS, HBC1, HCL, HDI, HFF, HI4, HI91, HLG, HMI, HMSB, HN9, HNK1, HNM, HO1, HO7, HOU, HRS, HS2, HSY, HU3, I8R, IBE1, IBM, IC2, IDP...

Aktuell
Lithium Hot Stock mit sensationeller Übernahme nahe Albemarle ($ALB) und Noram ($NRM)
NI 43-101 Report fertig gestellt

Scotch Creek Ventures Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Neuer Psychedelic Hot Stock mit Riesendeal. Nach 1.156% mit Numinus Wellness ($NUMI) und 1.494% mit MindMedicine ($MMEDF)

Silo Wellness Inc.
Weitere Artikel mehr >
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...