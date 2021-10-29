Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 55 not possible, please check Newsboard for further information




29.10.21 21:30
Xetra Newsboard

457 products affected: 14D, 1U1, 2GB, 2GI, 2HRA, 2INV, 2QU, 3IT, 4DS, 8HC, 8TRA, 93M1, 9TS, A1OS, A4Y, A62, A6T, A7A, AAD, AAG, AAQ1, AB9, ABO, ACT, ACWN, ACX, ADE, ADJ, ADL, ADL0, ADN1, ADV, AEIN, AFX, AG1, AIXA, AJ91, ALG, AM3D, AMI, AMMN, AOF, AOX, APPH, AR4, ARL, ART, ASKN, ASL, AT1, AVE, AVES, B4B, B4B3, B5A, B7E, B8A, B8F, BC8, BDT, BEZ, BFSA, BIG1, BIJ, BIKE, BIO, BIO0, BIO1, BIO3, BKHT, BNN, BNT1, BOSS, BSL, BST, BVB, BWB, BWQ, BYW, BYW6, C0M, C1V, C3RY, CBK, CC1, CE2, CEA, CEC, CEC1, CEK, CFC, CLIQ, CNW, COK, COP, CORE, CPX, CRZK, CSH, CSQ, CWC, CY1K, CYR, D6H, DAM, DAR, DBAN, DBI, DEF, DEQ, DEX, DEZ, DFTK, DFV, DGR, DIC, DIE, DIS, DKG, DLX, DMP, DMRE, DR0, DRW3, DRW8, DTD2, DUE, DWNI, DWS, E4C, E8X, EAD, EBE, EBK, ECF, ECK, ECV, ECX, EDL, EFF, EIN3, EKT, ELB, ELG, EMH, EQS, ERWE, ESY, ETE, ETG, EUZ, EVD, EVK, EVT, EXL, F3C, FC9, FEV, FF24, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FPH, FRA, FRS, FSNT, FTK, FYB, G1A, G24, G6P, GAG, GBF, GFG, GFT, GGS, GIL, GKS, GLJ, GME, GMM, GSC1, GTK, GTY, GWI2, GXI, GYC, H24, H2O, H5E, H9W, H9Y, HABA, HAEK, HAG, HAW, HBH, HBM, HDD, HGEA, HHFA, HHH, HLAG, HLE, HLE0, HMU, HNL, HNR1, HOC, HOT, HP3A, HPBK, HPHA, HRPK, HXCK, HYQ, IBU, IC8, II8, ILM1, INH, INS, INW1, IPOK, IS7, IS8, ISHA, ITN, IUR, IVU, IVX, IXX, JB7, JDC, JEN, JST, JUN3, K1R, KA8, KBX, KCO, KGX, KRN, KSB, KSB3, KSC, KTA, KTEK, KU2, KWG, KWS, L1OA, LDF, LEG, LEI, LEO, LHA, LIK, LNSX, LPK, LSX, LUS, LXS, M0Y, M12, M3BK, M3V, M4N, M5Z, M7U, MA10, MAK, MBB, MBK, MBQ, MCE, MDG1, MDN, MED, MF6, MLL, MLP, MOR, MPCK, MRX, MSAG, MUB, MUM, MUX, MVV1, MWB, MXHN, MZX, N4G, NA9, NB2, NBG6, NC5A, NDA, NDX1, NEM, NF4, NFN, NIIN, NMI, NN6, NOEJ, NTG, NUVA, NWO, NXR, NXU, O2D, O4B, OBS, OHB, OSP2, P4O, PA8, PAG, PAL, PAT, PBB, PBY, PCZ, PDA, PFV, PGN, PNE3, PRY, PSAN, PSG, PSM, PU11, PWO, PZS, QB7, QBY, RAA, RCMN, RHK, RHM, RRTL, RSL2, RTC, RTV, RY8, S4A, S6P, S92, S9I, SAE, SANT, SAX, SBS, SBX, SCE, SD1, SDF, SF3, SFD1, SFQ, SGF, SGL, SHA, SHF, SHWK, SIS, SIX2, SIX3, SJJ, SKB, SLT, SMHN, SMW...

Aktuell
Ausbruch - Uran Hot Stock mit Übernahme und massivem Kaufsignal
Nach 856% mit Uranium Energy ($UEC) und 3.464% mit NexGen Energy ($NXE)

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Lithium Hot Stock vor Neubewertung - Übernahme nahe Tesla ($TSLA). Lithium Aktientip nach 6.800% mit Millennial Lithium ($ML.V) und 15.867% mit Standard Lithium ($SLL.V)

Arbor Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
21:35 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
21:35 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...