Das Instrument SPPQ IE00BYTH5602 SPDRBSBUSHYC HDGEOA ETF hat seinen ersten Handelstag am 25.03.2022: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument SPPQ IE00BYTH5602 SPDRBSBUSHYC HDGEOA ETF has its first trading date on 25.03.2022: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y