Das Instrument SADA LU2300294589 AM I.M.EMAS.SRI U.E.D.UHD ETF hat seinen ersten Handelstag am 24.08.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FON0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument SADA LU2300294589 AM I.M.EMAS.SRI U.E.D.UHD ETF has its first trading date on 24.08.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FON0, SettlCurr EUR, CCP Y