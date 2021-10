Das Instrument XUEE LU2361257269 XTK2 $ E.M.BOND 1DHEOD ETF hat seinen ersten Handelstag am 20.10.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument XUEE LU2361257269 XTK2 $ E.M.BOND 1DHEOD ETF has its first trading date on 20.10.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FONA, SettlCurr EUR, CCP Y