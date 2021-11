Das Instrument KRZ IE0004906560 KERRY GRP PLC A EO-,125 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 17.11.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument KRZ IE0004906560 KERRY GRP PLC A EO-,125 EQUITY has its first trading date on 17.11.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y