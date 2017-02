Die folgende Geschaefte in der ISIN DE000A2AA4K2, Wertpapier-Name: PAIONAG BZR, wurden als Mistrades ex officio aufgehoben:Datum Zeit Volumen Preis10.02.2017 09:13:32 22 0,40 EUR10.02.2017 09:13:32 5 0,40 EUR10.02.2017 09:14:52 72 0,40 EURFair Value: 0,015 EUR