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MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF - XETR M9SQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.06.17 08:44
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF M9SQ LU1598815121
AB/FROM ONWARDS 06.06.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF M9SQ LU1598815121
AB/FROM ONWARDS 06.06.2017 08:00 CET
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
= Realtime
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