DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 28.04.2021:Das Instrument XUTE LU1399300455 XTR.II US TREASUR. 2DEOH ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 28.04.2021 The instrument XUTE LU1399300455 XTR.II US TREASUR. 2DEOH ETF has its ex-dividend/interest day on 28.04.2021