CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.11.2019;Das Instrument XB4N LU0484968655 XTR.II EUR CO.BD EX FI.IC ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.11.2019 The instrument XB4N LU0484968655 XTR.II EUR CO.BD EX FI.IC ETF is traded ex capital adjustment on 15.11.2019