Weitere Suchergebnisse zu "WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF- USD Acc":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.08.2020;Das Instrument WTI2 DE000A2N7NJ6 WISDOMTR. ART.INT. DLADZ ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.08.2020 und ex Kapitalmassnahme am 10.08.2020 The instrument WTI2 DE000A2N7NJ6 WISDOMTR. ART.INT. DLADZ ETF is traded cum capital adjustment on 07.08.2020 and ex capital adjustment on 10.08.2020