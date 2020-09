Weitere Suchergebnisse zu "WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.09.2020;Das Instrument WTEC IE00BQZJBT94 WISDOMTREE US SC.DIV. ETF ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.09.2020 The instrument WTEC IE00BQZJBT94 WISDOMTREE US SC.DIV. ETF ETF is traded ex capital adjustment on 08.09.2020