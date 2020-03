DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05.03.2020;Das Instrument WHC US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 04.03.2020 und ex Dividende/Zinsen am 05.03.2020 The instrument WHC US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 04.03.2020 and its ex-dividend/interest day on 05.03.2020