CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.06.2019;Das Instrument WFS AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2019 The instrument WFS AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.06.2019