CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.08.2020;Das Instrument W311 DE000A2PE7K4 HANETF-H-G IND.H.I. ACC ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2020 und ex Kapitalmassnahme am 03.08.2020 The instrument W311 DE000A2PE7K4 HANETF-H-G IND.H.I. ACC ETF is traded cum capital adjustment on 31.07.2020 and ex capital adjustment on 03.08.2020