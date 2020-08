Weitere Suchergebnisse zu "WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF- USD Acc":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.08.2020;Das Instrument W1TA DE000A2PUQR0 WSDMTR.BATT.SOL. DLADZ ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.08.2020 und ex Kapitalmassnahme am 10.08.2020 The instrument W1TA DE000A2PUQR0 WSDMTR.BATT.SOL. DLADZ ETF is traded cum capital adjustment on 07.08.2020 and ex capital adjustment on 10.08.2020