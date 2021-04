Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.04.2021:Das Instrument VWS DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 27.04.2021 The instrument VWS DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.04.2021 and ex capital adjustment on 27.04.2021