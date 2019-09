Weitere Suchergebnisse zu "VIB Vermögen":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.09.2019;Das Instrument VIH DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2019 und ex Kapitalmassnahme am 12.09.2019 The instrument VIH DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2019 and ex capital adjustment on 12.09.2019