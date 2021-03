DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument VGVE IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 17.03.2021 und ex Dividende/Zinsen am 18.03.2021 The instrument VGVE IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD ETF has its pre-dividend/interest day on 17.03.2021 and its ex-dividend/interest day on 18.03.2021