CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.07.2020;Das Instrument UIM8 LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.07.2020 und ex Kapitalmassnahme am 31.07.2020 The instrument UIM8 LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD ETF is traded cum capital adjustment on 30.07.2020 and ex capital adjustment on 31.07.2020