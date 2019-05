CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.05.2019;Das Instrument UBUP IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2019 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2019 The instrument UBUP IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD ETF is traded cum capital adjustment on 27.05.2019 and ex capital adjustment on 28.05.2019