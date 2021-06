Weitere Suchergebnisse zu "The Trade Desk A":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.06.2021:Das Instrument TT8 US88339J1051 THE TRA.DESK A DL-,000001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2021 The instrument TT8 US88339J1051 THE TRA.DESK A DL-,000001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2021 and ex capital adjustment on 17.06.2021