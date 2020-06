Weitere Suchergebnisse zu "Total":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.06.2020;Das Instrument TOTB FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2020 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2020 The instrument TOTB FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2020 and ex capital adjustment on 29.06.2020