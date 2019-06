Finanztrends Video zu Telefonica ADR



DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.06.2019;Das Instrument TNE2 US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 18.06.2019 The instrument TNE2 US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 18.06.2019