DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.02.2021:Das Instrument SYBL IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 01.02.2021 The instrument SYBL IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF ETF has its ex-dividend/interest day on 01.02.2021