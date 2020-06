CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.06.2020;Das Instrument SYBE IE00B7LFXY77 SPDR ICE BOFA EM CO.BD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2020 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2020 The instrument SYBE IE00B7LFXY77 SPDR ICE BOFA EM CO.BD ETF is traded cum capital adjustment on 18.06.2020 and ex capital adjustment on 19.06.2020