CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.04.2020;Das Instrument RTN1 US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.04.2020 The instrument RTN1 US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.04.2020