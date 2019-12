CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.12.2019;Das Instrument REPA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.12.2019 und ex Kapitalmassnahme am 17.12.2019 The instrument REPA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.12.2019 and ex capital adjustment on 17.12.2019