CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2019;Das Instrument PUM DE0006969603 PUMA SE EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2019 The instrument PUM DE0006969603 PUMA SE EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2019