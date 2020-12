DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10.12.2020:Das Instrument PUIG IE00BF51K025 IMII-I.USD CORPORATE BD A ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 09.12.2020 und ex Dividende/Zinsen am 10.12.2020 The instrument PUIG IE00BF51K025 IMII-I.USD CORPORATE BD A ETF has its pre-dividend/interest day on 09.12.2020 and its ex-dividend/interest day on 10.12.2020