CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.02.2020;Das Instrument PSVX IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2020 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2020 The instrument PSVX IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A ETF is traded cum capital adjustment on 11.02.2020 and ex capital adjustment on 12.02.2020