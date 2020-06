CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 30.06.2020;Das Instrument PHIA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2020 The instrument PHIA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 30.06.2020