CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.12.2020:Das Instrument PCFD DE000A1VFZ69 WITR MU.AS.I.3L.ESTX13/62 ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 14.12.2020 The instrument PCFD DE000A1VFZ69 WITR MU.AS.I.3L.ESTX13/62 ETN is traded cum capital adjustment on 11.12.2020 and ex capital adjustment on 14.12.2020