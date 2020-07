CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.07.2020;Das Instrument OSXA LU0799656698 OSS.WORLD MV UC. ETF 1CDL ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.07.2020 und ex Kapitalmassnahme am 08.07.2020 The instrument OSXA LU0799656698 OSS.WORLD MV UC. ETF 1CDL ETF is traded cum capital adjustment on 07.07.2020 and ex capital adjustment on 08.07.2020