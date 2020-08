DELETION OF INSTRUMENT - 05.08.2020;Das Instrument MTXC DE000A254VD3 MTU AERO ENGINES NA NEUE EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 05.08.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument MTXC DE000A254VD3 MTU AERO ENGINES NA NEUE EQUITY has its last trading date on 05.08.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y