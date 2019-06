DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 25.06.2019;Das Instrument MOED LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 25.06.2019 The instrument MOED LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO ETF has its ex-dividend/interest day on 25.06.2019