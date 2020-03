CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.03.2020;Das Instrument LYX5 LU1290894820 LYXOR JPMORG.MUL.-F.E. A ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.03.2020 und ex Kapitalmassnahme am 27.03.2020 The instrument LYX5 LU1290894820 LYXOR JPMORG.MUL.-F.E. A ETF is traded cum capital adjustment on 26.03.2020 and ex capital adjustment on 27.03.2020