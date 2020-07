CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.08.2020;Das Instrument KUW8 DE000A2PD3R9 KMEFIC FTSE KUW.EQU. DEC ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2020 und ex Kapitalmassnahme am 03.08.2020 The instrument KUW8 DE000A2PD3R9 KMEFIC FTSE KUW.EQU. DEC ETF is traded cum capital adjustment on 31.07.2020 and ex capital adjustment on 03.08.2020