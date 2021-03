CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument IQQV IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.03.2021 The instrument IQQV IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD ETF is traded cum capital adjustment on 17.03.2021 and ex capital adjustment on 18.03.2021