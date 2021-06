DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 17.06.2021:Das Instrument IBC7 IE00BF3N7219 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 17.06.2021 The instrument IBC7 IE00BF3N7219 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD ETF has its ex-dividend/interest day on 17.06.2021