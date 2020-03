NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 06.03.2020;Das Instrument HNM US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 06.03.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument HNM US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 EQUITY has its first trading date on 06.03.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y