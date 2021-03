NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 31.03.2021:Das Instrument HDR0 IE00BMDH1538 VANECK HYD.ECO U.ETF ADLA ETF hat seinen ersten Handelstag am 31.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FON0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument HDR0 IE00BMDH1538 VANECK HYD.ECO U.ETF ADLA ETF has its first trading date on 31.03.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG FON0, SettlCurr EUR, CCP Y