CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.02.2020;Das Instrument HBC1 GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.02.2020 und ex Kapitalmassnahme am 27.02.2020 The instrument HBC1 GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.02.2020 and ex capital adjustment on 27.02.2020