CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.10.2020;Das Instrument H2O DE000A255G02 S+O BETEILIG. INH O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2020 The instrument H2O DE000A255G02 S+O BETEILIG. INH O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 20.10.2020