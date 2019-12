CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.12.2019;Das Instrument GOMA LU1481200217 BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.12.2019 The instrument GOMA LU1481200217 BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO ETF is traded ex capital adjustment on 18.12.2019