DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.08.2020;Das Instrument GLW US2193501051 CORNING INC. DL -,50 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 26.08.2020 und ex Dividende/Zinsen am 27.08.2020 The instrument GLW US2193501051 CORNING INC. DL -,50 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 26.08.2020 and its ex-dividend/interest day on 27.08.2020