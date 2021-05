CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.05.2021:Das Instrument FLTE LU2018760012 MUL-L.EO C.F.2 EOA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.05.2021 The instrument FLTE LU2018760012 MUL-L.EO C.F.2 EOA ETF is traded cum capital adjustment on 25.05.2021 and ex capital adjustment on 26.05.2021