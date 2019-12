DELETION OF INSTRUMENT - 17.12.2019;Das Instrument FAM2 DE000A2DA6T5 DT.CANNABIS AG JGE O.N. EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 17.12.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument FAM2 DE000A2DA6T5 DT.CANNABIS AG JGE O.N. EQUITY has its last trading date on 17.12.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y