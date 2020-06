DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.06.2020;Das Instrument EXSE DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 12.06.2020 und ex Dividende/Zinsen am 15.06.2020 The instrument EXSE DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF ETF has its pre-dividend/interest day on 12.06.2020 and its ex-dividend/interest day on 15.06.2020