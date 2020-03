DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10.03.2020;Das Instrument EL4Y DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 09.03.2020 und ex Dividende/Zinsen am 10.03.2020 The instrument EL4Y DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 ETF has its pre-dividend/interest day on 09.03.2020 and its ex-dividend/interest day on 10.03.2020